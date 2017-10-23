"Черный лесоруб" из Мордовии объявлен в розыск

Сотрудники полиции Зубово-Полянского района объявили в розыск 31-летнего уроженца села Ширингуши Сергея Зубкова.

Представители МВД по РМ сообщили, что мужчина подозревается в нелегальной рубке деревьев.

Составлен фоторобот сбежавшего от дознания мужчины. Представители полиции просят всех, кто знает что-либо о месте нахождения Зубкова, либо видел его и контактировал в ближайшее время, сообщить в полицию.

Ранее сообщалось, что в Мордовии адвокат ответит перед судом за покушение на мошенничество.

Также стало известно о том, что мошенники из Свердловской области вывели со счета мордовской фирмы более миллиона рублей.

Источник: izvmor.ru