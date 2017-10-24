В Мордовии автоледи на ВАЗе влетела в самосвал на "встречке"

Накануне в Мордовии произошло ДТП.

Инцидент случился в Ромодановском районе, где 32-летняя автоледи на ВАЗе не справилась с управлением, выехала на "встречку" и протаранила самосвал.

В результате столкновения оба водителя получили незначительные ушибы. На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку.

Ранее в ГИБДД Мордовии назвали виновника крупного ДТП под Саранском, где шофер вазовской "двенадцатой" вылетел на полосу встречного движения и протаранил "Газель".

Также стало известно о том, что в Мордовии КамАЗ с песком протаранил "Дэу", водитель "Нексии" доставлен в больницу без сознания. Водитель грузовика не пострадал.

Источник: izvmor.ru