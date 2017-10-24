В ГИБДД Мордовии назвали виновника крупного ДТП под Саранском

Сотрудники республиканского ГИБДД назвали виновника крупной аварии, произошедшей в пригородном поселке Луховка.

По словам представителей ведомства, шофер вазовской "двенадцатой" вылетел на полосу встречного движения и протаранил "Газель".

Вследствие удара виновник происшествия с травмами доставлен в клинику. Второй участник аварии отделался легкими повреждениями.

Ранее сообщалось, что в Саранске металлический столбик удержал "Весту" от вылета на тротуар.

Также стало известно о том, что в Мордовии КамАЗ с песком протаранил "Дэу", водитель "Нексии" доставлен в больницу без сознания.

Источник: izvmor.ru