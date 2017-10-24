Семь борцов представят Мордовию на первенстве России

В Саранске прошло первенстве ПФО по греко-римской борьбе, на котором успешно выступили сразу семь наших юношей.

Первое место заняли Р. Муталимов (до 53 килограмм) и В. Семенков (до 85 килограмм). Серебряными призерами стали: С. Хачатуров (до 32 килограмм), Н. Птицын (до 63 килограмм) и Р. Кутуев (до 73 килограмм). Бронза на счету В. Лысова (до 47 килограмм) и С. Усанова (до 66 килограмм).

Все победители и призеры получили путевки на Первенство Российской Федерации, которое пройдет 15 ноября в Омске.

Ранее сообщалось, что "Сарансккабель-Мордовия" стартовал в Первой лиге чемпионата России с двух побед и одного поражения.

Источник: izvmor.ru