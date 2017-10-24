В Саранске подорожает проезд в общественном транспорте

Начальник транспортного управления саранской мэрии Игорь Белорунов заявил, что с 1 января 2018 года цена проезда в общественном транспорте вырастет на 1 рубль. Таким образом цена проезда составит 17 рублей.

Отметим, что среди абсолютно всех столиц ПФО в Саранске самый низкий проезд – в автобусах и троллейбусах его цена составляет 16 рублей.

Ранее сообщалось, что в Мордовии предотвратили вред в размере 141 млн рублей от несанкционированных свалок.

Также стало известно о том, что дороги Мордовии от снега будут очищать 67 единиц техники. На сегодняшний день в распоряжении дорожных рабочих уже есть более 26 тысяч тонн пескосоляной смеси и около 5 тысяч тонн реагентов.

Источник: izvmor.ru