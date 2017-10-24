Водителей Саранска будут штрафовать за парковку на газонах

Власти Саранска приняли решение наказывать автолюбителей, которые паркуются на газонах. Правда, когда именно это произойдет, пока неизвестно.

"Почему в Москве можно привлекать к ответственности за данное нарушение, а в Саранске – нет? Мы живем в одном государстве", - сказал мэр Саранска Петр Тултаев, поручив изучить столичный опыт в данном вопросе.

Ранее начальник транспортного управления саранской мэрии Игорь Белорунов заявил, что с 1 января 2018 года цена проезда в общественном транспорте вырастет на 1 рубль. Таким образом цена проезда составит 17 рублей.

Источник: adm-saransk.ru