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Водителей Саранска будут штрафовать за парковку на газонах

Водителей Саранска будут штрафовать за парковку на газонах

Власти Саранска приняли решение наказывать автолюбителей, которые паркуются на газонах. Правда, когда именно это произойдет, пока неизвестно.

"Почему в Москве можно привлекать к ответственности за данное нарушение, а в Саранске – нет? Мы живем в одном государстве", - сказал мэр Саранска Петр Тултаев, поручив изучить столичный опыт в данном вопросе.

Ранее начальник транспортного управления саранской мэрии Игорь Белорунов заявил, что с 1 января 2018 года цена проезда в общественном транспорте вырастет на 1 рубль. Таким образом цена проезда составит 17 рублей.


Источник: adm-saransk.ru