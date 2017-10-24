В Саранске в родительскую субботу пустят автобусы до кладбищ

В Саранске верующие 28 октября отмечают Димитриевскую родительскую субботу.

Представители мэрии Саранска рассказали, что на кладбища от автовокзала будут запущены дополнительные автобусы, по территории погостов будет так же ездить дополнительный автотранспорт.

В свою очередь, мэр Саранска Петр Тултаев распорядился привести в надлежащее состояние территорию кладбищ. "Это - святое!" - заявил он, добавив, что контейнеры должны быть чистые и пустые.

Ранее сообщалось, что в Саранске подорожает проезд в общественном транспорте. По словам начальника транспортного управления саранской мэрии Игоря Белорунова, с 1 января 2018 года цена проезда в общественном транспорте вырастет на 1 рубль.

Источник: izvmor.ru