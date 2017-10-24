"Мордовия-2001" не смогла выйти в решающий матч финальной стадии "Приволжья"

Футболисты команды "Мордовия-2001" не смогли выйти в финал первенства России по футболу в зоне "Приволжье" среди юношей 2001 г.р. В последнем матче за 1-4 места мордовские футболисты победили ровесников из саратовского "Сокола", но этого оказалось недостаточно, чтобы сыграть решающий матч.

Напрямую путевку в финал завоевала "Академия имени Коноплева" (Самарская область), а "Рубин", который оказался на строчку выше "Мордовии", в полуфинале встретится с третьей командой из зоны "Северо-Запад".

Как сообщалось ранее, в рамках Всероссийского фестиваля молодежи и студентов в Сочи состоялся футбольный матч между сборной мира и молодежной сборной Мордовии

Источник: izvmor.ru