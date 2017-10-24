Петр Тултаев оповестил коммунальщиков о переходе на усиленный режим работы

Мэр Саранска Петр Тултаев призвал коммунальные службы города перейти на усиленный режим работы и забыть на время о выходных с наступлением зимы.

"Мы переходим на усиленный вариант работы. Суббота – это традиционный рабочий день для вас", - сказал градоначальник в обращении к сотрудникам департамента городского хозяйства.

Курирующие данную сферу руководители отчитались, что техника городского хозяйства переведена на зимний режим и готова к встрече зимы.

Как сообщалось ранее, жители Саранска страдают от отключений теплоснабжения. В мэрии поведали, что с начала отопительного сезона случилось 35 аварийных отключений подачи тепла.

Источник: adm-saransk.ru