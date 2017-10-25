В Саранске горела крыша многоэтажки

На улице Ботевградская в Саранске произошло возгорание крыши 9-этажного дома. В пресс-службе МЧС по РМ сообщили, что к моменту приезда пожарных горела изоляция на трубах отопления, расположенных на крыше дома № 29 (корпус № 1).

Спасатели быстро справились с пожаром, однако огонь успел повредить около 10 квадратных метров материала.

Причина пожара устанавливается.

Как сообщалось ранее, за минувшие выходные в Мордовии сгорели сразу четыре бани. В субботу пожары произошли в Зубово-Полянском и Краснослободском районах, в воскресенье – в Рузаевском и Инсарском.

Источник: 13.mchs.gov.ru