В Краснослободском районе автоледи на "Хонде" влетела в отбойник

В Краснослободском районе Мордовии произошла авария, в которой пострадали два человека. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, виновницей инцидента стала 23-летняя девушка за рулем "Хонды". Она не справилась с управлением и врезалась в металлический отбойник.

В результате ДТП водитель и пассажир иномарки были доставлены в больницу, где им назначили амбулаторное лечение. Водитель трезв.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в минувшую субботу, 21 октября, в Саранске произошло сразу несколько аварий. Одна из них приключилась на Химмаше. Там "Лада Веста" пробила дорожное ограждение и едва не вылетела на тротуар. К счастью, машину остановил металлический столбик, на котором она повисла.

Источник: gibdd.ru/r/13