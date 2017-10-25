Саранск и Москву через Муром и Арзамас свяжет новый маршрут

Представители "Мосгортранса" сообщили об открытии новейшего автобусного рейса "Москва-Саранск" с автостанции "ВДНХ".

Планируется, что рейс будет ежедневным. Из столицы Москвы автобус будет уходить в 20:00. Рейс проходит через Муром и Арзамас.

Отметим, что автостанция "ВДНХ" расположена в Москве по адресу пл. Шарля де Голля, напротив улицы Космонавтов, д. 2А (в непосредственной близости от станции метрополитена "ВДНХ").

Ранее сообщалось, что в Саранске в родительскую субботу пустят автобусы до кладбищ. По территории погостов будет так же ездить дополнительный автотранспорт.

Источник: izvmor.ru