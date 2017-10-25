Житель Саранска пытался перекинуть на зону 15 мобильников

Работники УФСИН Мордовии пресекли еще одну попытку доставки запрещенных предметов на территорию колонии.

Представители пенитенциарного учреждения поведали, что на режимной территории колонии №11 был задержан уроженец Саранска. При досмотре у нарушителя выявили 15 телефонных аппаратов и одиннадцать аккумуляторов, которые были предназначены для передачи осужденным, содержащимся в ИК.

В отношении задержанного составлен протокол об административном преступлении.

Ранее стала известна личность хулигана, который чуть не убил полицейского в Саранске молотком. Им оказался 25-летний уроженец Башкирии.

Источник: izvmor.ru