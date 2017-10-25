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Житель Саранска пытался перекинуть на зону 15 мобильников

Житель Саранска пытался перекинуть на зону 15 мобильников

Работники УФСИН Мордовии пресекли еще одну попытку доставки запрещенных предметов на территорию колонии.

Представители пенитенциарного учреждения поведали, что на режимной территории колонии №11 был задержан уроженец Саранска. При досмотре у нарушителя выявили 15 телефонных аппаратов и одиннадцать аккумуляторов, которые были предназначены для передачи осужденным, содержащимся в ИК.

В отношении задержанного составлен протокол об административном преступлении.

Ранее стала известна личность хулигана, который чуть не убил полицейского в Саранске молотком. Им оказался 25-летний уроженец Башкирии.


Источник: izvmor.ru