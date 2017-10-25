Россельхознадзор Мордовии ловит вредителей на желтые ловушки

Эксперты Россельхозндазора не обнаружили вредителей в Кадошкинских цветочных теплицах.

Для выявления карантинных организмов на территории тепличного комплекса, площадь которого составляет 6 га, были развешаны специальные желтые клеевые ловушки. А потом вместе с попавшимися насекомыми их отправили в лабораторию на идентификацию.

К счастью, никаких цветочных трипсов и иных вредителей найдено не было. Сплошь безобидные комарики и мошки. Так что мордовские розы можно покупать спокойно.

Ранее сообщалось, что в Мордовии прививки от гриппа получили более 750 беременных женщин.

Источник: izvmor.ru