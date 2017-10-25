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В Рузаевском почтамте сохранят семь почтовых отделений

В Рузаевском почтамте сохранят семь почтовых отделений

Начальник Рузаевского почтамта Александр Гришин прокомментировал оптимизации почтовой сети. Как информирует сайт администрации Рузаевского района, данный процесс идет по всей стране.

Местному почтамту предписано закрыть 7 отделений (2 в Инсаре и 5 в Рузаевском районе), однако руководство решило сохранить отделения, переведя на трехдневный график работы. Для жителей отдаленных сел почта – единственный канал связи и финансовых услуг, по этой причине главы поселений просят не прикрывать отделения.

Ранее сообщалось, что Саранск и Москву через Муром и Арзамас свяжет новый маршрут. Планируется, что рейс будет ежедневным.


Источник: izvmor.ru