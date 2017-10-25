В результате столкновения КамАЗа и такси в Мордовии погиб человек

Вечером 23 октября в Мордовии произошло ДТП со смертельным исходом. На трассе Нижний Новгород-Саратов (перекресток с дорогой Рузаевка-Ковылкино) КамАЗ врезался в такси "Дацун". Виновником аварии стал водитель легковушки, который ехал в сторону Красного Сельца и не уступил дорогу большегрузу.
В результате трагедии водитель "Дацуна" погиб на месте, а его пассажира зажало в покореженном автомобиле. Спасатели извлекли пострадавшего и в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.
Ведется проверка.
Ранее сообщалось, что в Рузаевке безработный взял на таран машину с двумя юношами.
Источник: "Известия Мордовии".