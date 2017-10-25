В Рузаевке безработный взял на таран машину с двумя юношами

В Рузаевке произошло ДТП.

Инцидент случился на улице К.Маркса, где безработный на "Мицубиси" протаранил "Хендэ Акцент".

В результате 20-летний студент "Хендэ" вместе с 17-летним пассажиром угодили в больницу. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что в Краснослободском районе автоледи на "Хонде" влетела в отбойник.

Также стало известно о том, что пьяная девушка-пешеход была сбита водителем иномарки в Мордовии. Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у пострадавшей ушиб головного мозга и в срочном порядке госпитализировали девушку.

Источник: izvmor.ru