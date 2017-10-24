Пьяная девушка-пешеход была сбита водителем иномарки в Мордовии

В Мордовии произошло ДТП.

Инцидент случился накануне в поселке Ромоданово, где шофер на "Фольксвагене" совершил наезд на 22-летнюю нетрезвую девушку, шедшую по краю дороги.

Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у пострадавшей ушиб головного мозга и в срочном порядке госпитализировали девушку.

Водитель трезв. На данный момент сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Мордовии автоледи на ВАЗе влетела в самосвал на "встречке". В результате столкновения оба водителя получили незначительные ушибы.

Также стало известно о ДТП в Саранске, где на Химмаше "Лада Веста" пробила дорожное ограждение и едва не вылетела на тротуар.

Источник: izvmor.ru