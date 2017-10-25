Детское кресло спасло 9-летнего школьника при аварии в Мордовии

В Лямбирском районе произошла авария, в которой травмы получил 9-летний школьник. К счастью, повреждения оказались не слишком серьезными, так как 9-летний мальчик ехал в детском кресле.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, инциденте произошел по вине водителя вазовской "шестерки", который выехал на встречную полосу и протаранил "Газель". Пострадавший ребенок ехал в "шестерке", он отделался синяками и ушибами.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Рузаевке безработный взял на таран машину с двумя юношами.

Источник: gibdd.ru/r/13