В Саранске автоледи на "Ниссане" чуть не задавила пенсионерку

Пожилая жительница Саранска пострадала в ДТП. Инцидент произошел на улице Энгельса.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, автоледи за рулем "Ниссан Альмера" сдавала задним ходом и наехала на 80-летнюю пенсионерку, которая проходила мимо. В результате пешеход с различными травмами была доставлена в больницу. Там ее осмотрели и отпустили домой ввиду отсутствия серьезных травм.

По факту наезда возбуждено дело об административном правонарушении.

Как сообщалось ранее, вечером 23 октября в Мордовии произошло ДТП со смертельным исходом. На трассе Нижний Новгород-Саратов КамАЗ врезался в такси "Дацун".

Источник: gibdd.ru/r/13