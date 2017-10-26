В Саранске "Калина" влетела под уборочный КамАЗ

В Саранске произошло ДТП с участием "Лады Калины" и КамАЗа. Фотографию с места происшествия очевидцы разместили в группе "Привет, сейчас, Саранск" в соцсети "ВКонтакте".

По словам свидетелей ДТП, легковушка двигалась с уборочным большегрузом в одном направлении и в какой-то момент залетела к нему под колеса. Без серьезных травм обошлись и люди, и автомобили.

Во всех подробностях ДТП разберутся сотрудники ГИБДД.

Как сообщалось ранее, вечером 23 октября в Мордовии произошло ДТП со смертельным исходом. На трассе Нижний Новгород-Саратов КамАЗ врезался в такси "Дацун".