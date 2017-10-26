Житель Краснослободска стащил куртку в "Спортмастере"

Житель Краснослободска решил разжиться курткой из магазина "Спортмастер", однако его схватили полицейские. Как сообщили в пресс-службе МВД Мордовии, кража была совершена в начале октября. Тогда мужчина выбрал куртку по своему вкусу, надел ее в примерочной поверх своей одежды и прошел мимо кассы, не заплатив.

К несчастью преступника, все его действия были запечатлены на камеры видеонаблюдения. В итоге 36-летний преступник был задержан.

Как сообщалось ранее, представитель одной из организаций Мордовии подал заявление в полицию, сообщив, что стал жертвой мошенника. По словам заявителя, он лишился 40 500 рублей.

Источник: 13.мвд.рф