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Чиновница из Кадошкинского района сфальсифицировала свои доходы ради стипендии сына

Чиновница из Кадошкинского района сфальсифицировала свои доходы ради стипендии сына

Кадошкинский районный суд Мордовии вынес вердикт по делу главы Паевского сельского поселения. Женщина признана виновной в том, что обманом убедила главного бухгалтера администрации составить ложные справки о своих доходах и доходах мужа за 2011 и 2012 годы. Благодаря этим документам сын аферистки получал стипендию.

Как сообщили в пресс-службе суда, за свои махинации дамочка получила 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, чиновницу лишили возможности работать на определенных должностях.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщалось ранее, житель Саранска заплатит 20 тысяч рублей штрафа за свою шутку о минировании городского аэропорта.


Источник: kadoshkinsky.mor.sudrf.ru