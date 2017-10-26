Чиновница из Кадошкинского района сфальсифицировала свои доходы ради стипендии сына

Кадошкинский районный суд Мордовии вынес вердикт по делу главы Паевского сельского поселения. Женщина признана виновной в том, что обманом убедила главного бухгалтера администрации составить ложные справки о своих доходах и доходах мужа за 2011 и 2012 годы. Благодаря этим документам сын аферистки получал стипендию.

Как сообщили в пресс-службе суда, за свои махинации дамочка получила 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, чиновницу лишили возможности работать на определенных должностях.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщалось ранее, житель Саранска заплатит 20 тысяч рублей штрафа за свою шутку о минировании городского аэропорта.

Источник: kadoshkinsky.mor.sudrf.ru