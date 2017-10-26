В Мордовии водитель "десятки" сбил 8-летнего ребенка, нарушившего ПДД

В Инсаре под колеса автомобиля попал 8-летний ребенок. Инцидент произошел 24 октября.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, мальчик решил сократить путь и перейти дорогу вне пешеходного перехода. В результате он оказался на проезжей части перед ехавшей "десяткой". Водитель затормозил, но избежать наезда не удалось.

Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. Поскольку его жизни и здоровью ничего не угрожало, доктора осмотрели мальчика и отпустили домой. Водитель трезв.

Как сообщалось ранее, на проспекте 60 лет Октября в Саранске произошло ДТП с пострадавшими. Водитель вазовской "десятки" протаранил своего собрата – "девятку".

Источник: gibdd.ru/r/13