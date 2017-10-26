В Саранске два ВАЗа не поделили дорогу: пострадал ребенок

На проспекте 60 лет Октября в Саранске произошло ДТП с пострадавшими. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, водитель вазовской "десятки" протаранил своего собрата – "девятку".

В результате ДТП пострадали 12-летний школьник и сам виновник столкновения. К счастью, их травмы оказались не слишком серьезными – потерпевшие получили ушибы и синяки.

По факту аварии назначена проверка.

Как сообщалось ранее, вечером 23 октября в Мордовии произошло ДТП со смертельным исходом. На трассе Нижний Новгород-Саратов КамАЗ врезался в такси "Дацун".

Кроме того, в Саранске произошло ДТП с участием "Лады Калины" и КамАЗа.

Источник: gibdd.ru/r/13