В Мордовии "Нива" протаранила ВАЗ: есть пострадавший

Накануне в Большеберезниковском районе республики произошло ДТП.

Инцидент случился в селе Русские Найманы, где нетрезвый водитель на "Ниве" вылетел на встречку и протаранил ВАЗ.

Прибывшие на место аварии медики госпитализировали водителя "семерки". Виновник аварии не пострадал.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, на шофера "Нивы" возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что в Мордовии водитель "десятки" сбил 8-летнего ребенка, нарушившего ПДД. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.

Источник: Госавтоинспекция Мордовии