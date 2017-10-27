Владимир Волков рассказал Михаилу Бабичу о о темпах строительства объектов ЧМ-2018

Глава Мордовии Владимир Волков провел встречу с полпредом президента РФ в ПФО Михаилом Бабичем. Стороны обсудили вопросы социально-экономического развития и сохранения общественно-политической стабильности в республике.

Кроме того, на встрече речь шла о реализации значимых для республики проектов, в частности, обсуждалась подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года, матчи которого пройдут и в Саранске. Глава Мордовии проинформировал полпреда о темпах строительства стадиона и других объектов.

Как сообщалось ранее, футболисты и тренеры ФК "Мордовия" посетили с экскурсией стадион "Мордовия Арена", который строится к чемпионату мира 2018 года.

Источник: e-mordovia.ru