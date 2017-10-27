Водитель саранского автобуса чуть не задавил 70-летнюю пенсионерку и сбежал

В Саранске под колеса автобуса попала 70-летняя пенсионерка. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, бабушка переходила дорогу на улице Фурманова, как вдруг на нее наехал ПАЗ. Водитель с места происшествия скрылся, а очевидцы вызвали пострадавшей "скорую помощь".

Пенсионерку доставили в больницу, но от госпитализации она отказалась. Тем временем сотрудники ГИБДД разыскали и задержали виновника аварии. На него составлен административный протокол.

Ранее сообщалось, что в Мордовии водитель "десятки" сбил 8-летнего ребенка, нарушившего ПДД. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.

Источник: gibdd.ru/r/13