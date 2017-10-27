Автоледи на "Опеле" сбила в Саранске мужчину, перебегавшего дорогу на красный

На улице Косарева в Саранске под колеса автомобиля попал пешеход-нарушитель. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, инцидент случился вечером 25 октября.

Как стало известно, автоледи проезжала по пешеходному переходу на кроссовере "Опель Мокка". В этот момент пострадавший решил быстро пересечь дорогу и выскочил на проезжую часть на красный сигнал светофора. Произошло столкновение. В итоге пострадавший попал в травмпункт с различными травмами.

Как сообщалось ранее, в Саранске под колеса автобуса попала 70-летняя пенсионерка. Бабушка переходила дорогу на улице Фурманова, как вдруг на нее наехал ПАЗ.

Источник: gibdd.ru/r/13