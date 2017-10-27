В Лямбирском районе под колесами "Приоры" погиб пешеход

В Лямбирском районе Мордовии произошло ДТП со смертельным исходом. Впрочем, погибший сам виноват в произошедшем.

Как сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД, трагедия произошла в ночь на 26 октября на трассе Саранск – Сурское – Ульяновск. 39-летний мужчина пытался перебежать дорогу в неположенном месте и угодил под "Приору" предпринимателя. Водитель всеми силами пытался затормозить, но не успел среагировать.

В результате нарушитель ПДД скончался на месте трагедии до приезда "скорой". Тело направлено в морг, назначены экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Мордовии водитель "десятки" сбил 8-летнего ребенка, нарушившего ПДД. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.

Источник: gibdd.ru/r/13