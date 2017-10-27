В Саранске прокуратура наказала коммунальное предприятие за любовь к "французам"

Сотрудники саранской прокуратуры проверили закупки предприятия "Жилищное ремонтно-строительное управление Октябрьского района".

В ведомстве поведали, что коммунальщикам понадобился Renault Duster либо эквивалент. При этом ни один из аналогов, помимо кроссовера французской компании, не подошел под необходимые параметры. Таким образом, проведение электронного аукциона было направлено на получение конкретного товара. В результате директор компании за это нарушение оштрафован на 10 000 рублей.

Ранее сообщалось, что ульяновский бизнесмен ответит за попытку подкупа "Норова" в Мордовии.

Источник: prokrm.ru