В Мордовии бутлегеры пойдут под суд

Полиция Мордовии отправили в суд уголовное дело в отношении жителей Краснослободска и Нижегородской области, которые наладили в республике реализацию "паленого" алкоголя. Они были арестованы вследствие совместной спецоперации сотрудников МВД и УФСБ.

В ноябре прошлого года оперативниками была остановлена "Газель", в которой перевозили 600 бутылок фальшивой водки известных торговых марок. Помимо этого в марте этого года подельники доставили из соседнего региона свыше 2 500 бутылок алкогольной продукции, часть которой имела фальшивые акцизные марки, и 800 л спирта. Общая сумма ущерба перевалила за 500 000 рублей.

Ранее сообщалось, что ульяновский бизнесмен ответит за попытку подкупа "Норова" в Мордовии.

Источник: "Известия Мордовии".