После пятой пьянки за рулем житель Мордовии поехал в колонию

В колонию-поселение отправили 26-летнего жителя Торбеевского района республики за многократное управление автотранспортным средством в пьяном виде.

Сообщается, что молодого человека три раза наказывали за повторное управление авто в состоянии алкогольного опьянения, однако это не возымело на него никакого действия. В очередной раз он сел пьяным за руль и попался дорожным инмпекторам.

Суд приговорил злостного нарушителя к 9 месяцам колонии-поселения. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что ульяновский бизнесмен ответит за попытку подкупа "Норова" в Мордовии.

Источник: prokrm.ru