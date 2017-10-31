Владимир Волков принял участие в совещании в администрации президента России

Глава Мордовии Владимир Волков поучаствовал в совещании в администрации президента России, которое состоялось 27 октября в Москве. Об этом сообщает пресс-служба главы РМ.

Первый заместитель руководителя администрации Сергей Кириенко обсудил с главами субъектов РФ вопросы социально-экономического развития и сохранения общественно-политической стабильности в регионах.

Напомним, около недели назад Владимир Волков провел встречу с полпредом президента РФ в ПФО Михаилом Бабичем. Стороны обсудили вопросы социально-экономического развития и сохранения общественно-политической стабильности в республике.

Источник: e-mordovia.ru