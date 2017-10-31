В саранском гипермаркете бытовой техники расплатились фальшивой купюрой

В Саранске выявлена фальшивая банкнота номиналом 1000 рублей. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, заявление в полицию подала кассир одного из банков. К ним поступила выручка из гипермаркета бытовой техники, среди которой и нашлась подделка.

Купюра образца 1997 года серии ьН № 3702891, скорее всего, длительное время находилась в обороте, уточнили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, в полицию Саранска позвонила кассир одного из банков и сообщила, что 33-летняя уроженка села Атемар принесла поддельную пятитысячную купюру.

Девушка пришла в банк пополнить расчетный счет на 48 000 рублей. Одна из купюр аппаратом не была принята.

Источник: 13.мвд.рф