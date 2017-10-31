Представители саранского клуба "КАНКУ" выиграли первенство Рузаевки по киокусинкай каратэ

В Рузаевке прошло городское первенство по киокусинкай каратэ среди подростков. Участниками турнира стали 190 ребят. Помимо хозяев первенства, каратистов Мордовии, на турнир прибыли гости из Саратовской области.

Поединки получились жаркими, почти в каждой категории участвовало более 16 спортсменов. В итоге первое общекомандное место заняли представители саранского клуба "КАНКУ". Второе место – у команды Рузаевки, третьими стали ребята из саранского клуба "Танрен".

Как сообщалось ранее, в Саранске завершились финальные соревнования Спартакиады школьников по настольному теннису. Участие в них приняли 12 сильнейших коллективов столицы Мордовии.

Источник: mordovia-sport.ru