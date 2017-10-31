Гроссмейстер из Мордовии вошел в топ-20 Мемориала Чигорина

Мордовский гроссмейстер Сергей Волков принял участие в Мемориале Чигорина, который завершился в Санкт-Петербурге. Призовой фонд турнира составлял 1,65 млн рублей. Участниками турнира стали более 400 шахматистов со всей страны.

Волков провел на турнире 9 партий, из них 6 выиграл, 2 проиграл и 1 свел к ничье. В итоге представитель РМ набрал 6,5 очков и занял 20-е место. Победителем турнира стал 18-летний Кирилл Алексеенко из Санкт-Петербурга.

Отметим, что Мемориал Чигорина также являлся этапом Кубка России.

Напомним, минувшим летом Сергей Волков выиграл международный шахматный фестиваль "Воронеж-2017" (Мемориал Алехина).

Источник: "Известия Мордовии".