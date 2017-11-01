Молодая мать с сыном попали под колеса "шестерки" в Саранске

В Саранске в аварии пострадали молодая мать с ребенком. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, 29-летняя женщина и ее 11-летний сын переходили дорогу на ул. Т. Бибиной, когда их сбила вазовская "шестерка".

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Водитель трезв.

По факту ДТП назначено административное расследование, проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в течение двух выходных дней в Мордовии под колеса автомобилей попали две девушки. 28 октября в переулке Спортивный села Кемля пенсионер на "одиннадцатой" сбил 22-летнюю девушку, которая просто стояла на дороге. Пострадавшая отделалась ушибами. А вот 19-летней студентке в селе Берсеневка повезло куда меньше - в результате наезда "Волги" она получила переломы обеих ног.

Источник: gibdd.ru/r/13