В Саранске школьники приюта "Надежда" погрузились в мир индийской культуры

Накануне на базе республиканского социального приюта для детей и подростков "Надежда" состоялась встреча воспитанников учреждения со студентами-медиками из Индии.

Иностранные гости поведали детям, почему они выбрали для учебы именно нашу республику, рассказали о своих родных городах, культуре, обычаях и традициях. Ученики приюта в свою очередь поинтересовались, чем гости увлекаются, как проводят свободное время.

Встреча закончилась чаепитием со сладкими подарками от добрых друзей и фотографированием.

Ранее сообщалось, что мордовская филармония в "Ночь искусств" порадует публику программой "Звездная ночь".

Источник: "Известия Мордовии".