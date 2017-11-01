Медицинские учреждения Мордовии готовы к эпидемии гриппа и ОРВИ

Первый заместитель министра здравоохранения Мордовии Елена Степанова заявила, что абсолютно все медицинские учреждения республики готовы к эпидемии гриппа и ОРВИ.

По словам Степановой, в больницах сделан нужный резерв лекарственных средств, медицинских масок, отработаны планы развития ситуации, проведена работа с медицинским персоналом. При большой заболеваемости гриппом и ОРВИ в Саранске будут развернуты дополнительные койко-места в республиканской клинике №5.

Ранее сообщалось, что в Мордовии прививки от гриппа получили более 750 беременных женщин.

Источник: "Известия Мордовии".

Источник: minzdravrm.ru