Владимир Волков получил орден Александра Невского по указу Владимира Путина

Глава Мордовии Владимир Волков по решению президента РФ Владимира Путина награжден орденом Александра Невского. Глава государства ранее подписал указ о награждении государственными наградами РФ ряда общественных и политических деятелей, сообщает ТАСС.

Лидер региона-13 отмечен "за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу". В число награжденных также вошли Патриарх Кирилл, президент Российской академии наук Юрий Осипов, писатель Валентин Распутин и другие известные люди.

Как сообщалось ранее, Владимир Волков поучаствовал в совещании в Администрации президента России, которое состоялось 27 октября в Москве.

Источник: ТАСС