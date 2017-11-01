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Владимир Волков получил орден Александра Невского по указу Владимира Путина

Владимир Волков получил орден Александра Невского по указу Владимира Путина

Глава Мордовии Владимир Волков по решению президента РФ Владимира Путина награжден орденом Александра Невского. Глава государства ранее подписал указ о награждении государственными наградами РФ ряда общественных и политических деятелей, сообщает ТАСС.

Лидер региона-13 отмечен "за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу". В число награжденных также вошли Патриарх Кирилл, президент Российской академии наук Юрий Осипов, писатель Валентин Распутин и другие известные люди.

Как сообщалось ранее, Владимир Волков поучаствовал в совещании в Администрации президента России, которое состоялось 27 октября в Москве.


Источник: ТАСС