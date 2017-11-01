В Мордовии ищут 27-летнего "хранителя" наркотиков

Полицейские Саранска разыскивают 27-летнего Сергея Кидяйкина. Его подозревают в хранении крупной партии наркотиков, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Приметы гражданина: на вид 25-30 лет, рост 180-182 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы русые, прямые, короткие, брови дугообразные, нос прямой, губы тонкие, подбородок прямой.

В МВД Мордовии просят всех, кому что-то известно о местонахождении Кидяйкина, сообщить по телефонам: 29-77-88, 8(8342)29-77-61 или 02.

Как сообщалось ранее, полиция Мордовии ищет жителя Лямбирского района Александра Крылова, который пропал без вести. 54-летний мужчина исчез 28 октября.

Источник: 13.мвд.рф