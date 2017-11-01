В мордовских детских садах ввели "утренние фильтры"

Наступил сезон гриппа и ОРВИ, и для профилактики в Мордовии проводится комплекс мероприятий. Наряду с вакцинацией населения вдобавок проводится "утренний фильтр" в детских садах.

Температурящий либо чихающий дошкольник в группу к сверстникам не допускается. Это делается как для блага самого ребенка, так и для иных, здоровых детей. При 20%-м отсутствии детей в школах либо детсадах Мордовии учебный и воспитательный процесс будут приостанавливаться сроком не менее, чем на 7 суток.

Ранее сообщалось, что медицинские учреждения Мордовии готовы к эпидемии гриппа и ОРВИ.

Источник: "Известия Мордовии".