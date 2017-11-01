Житель Зубово-Полянского района сгорел в своем доме

Накануне в Зубово-Полянском районе республики произошел пожар.

Инцидент случился в поселке Валовка, где строении на улице Лесная загорелся жилой частный дом. Когда огнеборцы прибыли на место вызова, дом горел открытым пламенем. Во время тушения сотрудники МЧС выявили в одной из комнат тело мужчины.

Позже выяснилось, что погибшим выявился 71-летний владелец жилья. Со слов односельчан, проживал он один, злоупотреблял алкогольными напитками.

По словам представителей ГУ МЧС по РМ, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Ранее сообщалось, что полиция Мордовии задержала поджигателей дома в Рузаевском районе.

Источник: 13.mchs.gov.ru