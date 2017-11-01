В Мордовии более 10 тысяч граждан сделали прививки против гриппа за счет работодателей

На сегодняшний день в Мордовии прививки от гриппа сделали более 320 тысяч человек, из них 75 тысяч детей. Свыше 10 тысяч работающих сделали прививки за счет работодателей, поведала глава управления Роспотребнадзора по РМ Татьяна Харитонова.

"В этом году население как никогда активно делает прививки, отказов очень мало", - подчеркивают специалисты.

Отметим, что иммунизация населения, в том числе за счет работодателей, продолжается.

Как сообщалось ранее, для профилактики гриппа в Мордовии осуществляется комплекс мероприятий. Наряду с вакцинацией населения вдобавок проводится "утренний фильтр" в детских садах.

Источник: Роспотребнадзор РМ