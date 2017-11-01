Жительница Мордовии отсудила у мужа 5 тысяч рублей за оскорбления в соцсети

Житель Мордовии заплатит штраф за то, что неучтиво повел себя с бывшей женой в соцсети. В пресс-службе Рузаевского районного суда сообщили, что мужчина отправил экс-возлюбленной в "Одноклассниках" 28 личных сообщений, содержащих неприличные оскорбительные выражения. Этим он хотел обидеть и унизить супругу, однако та не стала терпеть и написала заявление с требованием заплатить за моральные страдания.

Суд встал на сторону оскорбленной женщины и взыскал с ее обидчика 5 тысяч рублей. Кроме того, ему придется заплатить административный штраф в размере одной тысячи рублей.

Как сообщалось ранее, житель Саранска заплатит 20 тысяч рублей штрафа за свою шутку о минировании городского аэропорта.

Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru