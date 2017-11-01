Жителя Саранска приговорили к 12,5 годам "строгача" за убийство собутыльницы

Октябрьский районный суд Саранска вынес приговор 27-летнему местному жителю, который признан виновным в жестоком убийстве женщины. В пресс-службе прокуратуры РМ сообщили, что происшествие случилось вечером 5 января 2016 года. Тогда убийца распивал спиртное со своей будущей жертвой в квартире на улице Севастопольская.

Между ними внезапно произошел спор, после чего хозяин квартиры напал на свою гостью и несколько раз ударил ее ножом. Потерпевшая не смогла выбраться из квартиры и вскоре умерла от полученных ранений.

В итоге убийца проведет в колонии строгого режима 12,5 лет.

Ранее Кочкуровский районный суд вынес приговор жителю Мордовии, который прострелил голову своему недругу.

Источник: prokrm.ru