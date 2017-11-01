За сутки четверо жителей Мордовии нарушили ПДД и попали под колеса машин - один из них погиб

За минувшие сутки под колеса автомобилей в Мордовии попали четыре человека. Трое из них получили травмы, а один и вовсе погиб.

Так, в Лямбире водитель "Мицубиси Лансер" сбил 17-летнюю студентку, которая пыталась перебежать дорогу в неположенном месте. 78-летняя жительница Рузаевки также переходила дорогу в неустановленном месте, когда на нее наехал ВАЗ. Бабушка была госпитализирована.

Еще одно ДТП с участием пешехода произошло в Саранске. На улице Миронова "Опель Астра" наехал на мужчину. Пострадавший самостоятельно обращался за помощью.

Что касается смертельного ДТП, то оно произошло в Чамзинке.

Напомним, что на территории РМ продолжается операция "Пешеход", однако это не мешает пешим участникам дорожного движения нарушать правила.

Источник: gibdd.ru/r/13