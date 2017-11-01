В Мордовии "газель" насмерть сбила пенсионера

Накануне в Мордовии произошло смертельное ДТП.

Инцидент случился в Чамзинке, где шофер на "газели" совершил наезд на 78-летнего пенсионера, переходившего проезжую часть недалеко от "зебры".

В результате столкновения пешеход скончался на месте от полученных травм. Водитель трезв.

На данный момент тело пешехода направлено в морг, назначены экспертизы.

Ранее сообщалось, что молодая мать с сыном попали под колеса "шестерки" в Саранске. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Также стало известно о том, что в Мордовии студентка получила переломы обеих ног, попав под "Волгу".

Источник: 13.мвд.рф