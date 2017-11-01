В Мордовии в кювет улетел трактор, пострадал водитель

На дороге Б.Елховка – М.Елховка в Мордовии произошло ДТП с участием тракториста. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, инцидент случился накануне, 31 октября.

Как оказалось, 32-летний мужчина не смог совладать с трактором "Т-150К" и опрокинулся в придорожный кювет. В результате ДТП водитель сельхозтехники оказался в больнице.

Возбуждено дело об административном правонарушении.

Как сообщалось ранее, на трассе Саранск – Ичалки в кювет улетела вазовская "девяносто девятая". По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с дороги и совершила кульбит.

Источник: gibdd.ru/r/13